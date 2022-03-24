/687886/في-اليوم-العالمي-لمكافحته-الصحة-تنظم-احتفالية-للقضاء-على-مرض-الدرن-في-مصر

قامت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، بتنظيم احتفالية تحت عنوان "نحو مشاركة مجتمعية فعالة نستثمر في القضاء على الدرن.. وننقذ الأرواح" وياتي ذلك الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الدرن، الذي يوافق 24 مارس من كل عام.

في اليوم العالمي لمكافحته.. الصحة تنظم احتفالية للقضاء على مرض الدرن في مصر

وتقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في بداية الاحتفالية بالشكر إلى الأطقم الطبية على مجهوداتهم وأدائهم المتميز في من اجل التصدي لفيروس كورونا، والعمل على السيطرة على مرض الدرن في مصر.

السيطرة الشديدة على مرض الدرن

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنها ملحمة وطنية قام بها أطباء الصدر للوصول إلى هذه المرحلة من السيطرة الشديدة على مرض الدرن في مصر. وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، جهود الفرق الطبية في الوصول إلى مرضى الدرن والبحث عنهم في النجوع والقرى، وعلاجهم بالمستشفيات، ثم التوصل إلى الخطوط العريضة للسيطرة على المرض، حتى نصل إلى هذه الخبرة العالمية في السيطرة على مرض الدرن.

البرنامج القومى المصرى لمكافحة الدرن المستمر

وأشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر بدور البرنامج القومى المصرى لمكافحة الدرن المستمر ، وذلك فى الوقت الذى اجتاحت فيه جائحة كورونا العالم.

ولفتت القصير إلى انه تم رصد من قبل منظمة الصحة العالمية أثر جائحة كورونا فى خفض الإبلاغ عن حالات الدرن فى الكثير من دول العالم، قائلةً "إن البرنامج المصري لمكافحة الدرن يُعد نموذجاً لمكافحة الدرن فى منطقة شرق المتوسط".