هاني شاكر يعلن وفاة المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الأسكندرية

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دوت الخليج يرصد لكم وفاة المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الأسكندرية منذ قليل وذلك خلال السطور القادمة.

وفاة المطرب عصام خطاب

توفي عصام خطاب عن عمر يناهز 37 عامًا، وقد كتب هاني شاكر في تغريدة له عبر حسابه الرسميبموقع التدوينات “تويتر”: البقاء لله.. بمزيد من الأسي أنعي المرحوم المطرب عصام خطاب عضو مجلس نقابة الإسكندريه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وللجمعية العمومية العزاء، ولأهله وأسرته الصبر والسلوان.

وقد تداول رواد التواصل الإجتماعي سبب الوفاة ووسائل إلاعلام المتنوعة بأن سبب وفاته المطرب عصام خطاب هو تعرضه لسكتة قلبية بشكل مفاجئ، والتي نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات ولكنه لم ينجو منها وقد توفي في المستشفى.

رأي هاني شاكر في إطلالة ويجز

وعلى صعيد آخر، قد أبدى هاني شاكر رأيه من خلال التغريد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلًا:‏ تعليقاً علي الرأي اللي قلته أمس عن ويجز ومظهره الأخير، أكرر وأكد أن ده رأيي الشخصي بعيداً عن النقابة.. وهذا لمن اختلط عليه الأمر.

كان هاني شاكر قد انتقد إطلالة ويجز قائلًا: بعد ان سآلت اكتر من مرة عن صورة ويجز الاخيرة وهذا اللوك الغريب راي الشخصي ان فالنتينو خسر كتير جداً بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت.

ويجز يثير الجدل

ومن الجدير بالذكر، أن أثار مطرب الراب ويجز الجدل بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالته الغريبة في حفله مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد بموسم الرياض، وارتدى ويجز شورت باللون البنفسجي وجاكيت بدلة خضراء وقميص باللون الذهبي.

وقد طرح ويجز خلال الفترة السابقة أغنية البخت عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ووصلت إلى 12 مليون مشاهدة، كمان أنها لازلت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الحالة، إذ يقوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع من الأغنية والتعليق عليها بمجموعة تعليقات إيجابية وهو ما يعد ترويج ونجاح للعمل في حد ذاته.