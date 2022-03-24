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استقبل المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على هامش زيارة اللجنة التفقدية لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالمحافظ.

دوت الخليج

محافظ الأقصر يستقبل وفد صحة النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب.

هذا وتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الاقصر، للوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصرالدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

يذكر أن الوفد البرلماني تفقد في اليوم الثاني مستشفی إیزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب أسرة البياضية، و مركز طب الأسرة بالقرنة مرکز أرمنت الحيط، ومستشفى أرمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

.كما تفقد الوفد، مركز طب الأسرة بأرمنت الحيظ، بمحافظة الأقصر، إضافة إلى عقد لقاءات مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم

وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني لمدة ٣ ايام حيث تفقد الوفد أمس مبني الهيئات الصحية، ومستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.