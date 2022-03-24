/687876/السيد-رحمو-لـ-تحيا-مصر-قرار-البنك-الزراعي-بزيادة-الفئات-التسليفية-يؤكد-اهتمام-القيادة-السياسية-بتحسين-معيشة-الفلاح

ثمن النائب السيد رحمو، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، قرار البنك الزراعي المصري بزيادة الفئات التسليفية لكل المحاصيل الزراعية بنسبة 25 %، مؤكدا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة الفلاح، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

دوت الخليج

السيد رحمو لـ دوت الخليج: قرار البنك الزراعي بزيادة الفئات التسليفية يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة الفلاح

وأوضح عضو زراعة النواب، أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضرورة مواجهة زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن الفلاح من أهم عناصر التنمية فى الدولة المصرية، ودعمه يساهم فى زيادة الإنتاجية وسد حاجة الدولة من الغذاء والسلع الأساسية.

وقال النائب السيد رحمو، عضو مجلس النواب، أن مصر جزء لا يتجزأ عن العالم فيما يتعلق بتأثرها بالأزمة الروسية الأوكرانية من خلال زيادة الأسعار، إلا أن تأثرها مناسب مقارنة بالدول الآخري، مشيدا بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية، والتي ساهمتت فى تخطي الأزمة.

وكان البنك الزراعي المصري، أعلن زيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 % لدعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ على أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل تخفيفا على الفلاحين وصغار المزراعين.

وأوضح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك ، أن البنك هذه الإجراءات تساهم فى مواكبة المتغيرات العالمية الراهنة على الصعيد العالمي والمحلي، فضلا عن تقليل الأثار الناجمة عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج في القطاع الزراعي.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك علاء فاروق، أن البنك ضخ نحو 12 مليار جنيه لتمويل القروض الزراعية خلال الفترة من منتصف يونيو 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021، مؤكدا البنك يقوم بمنح القروض الزراعية بفائدة مدعومة 5 % لدعم صغار المزراعين والفلاحين وبعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة بوزارة الزراعة، وذلك لزيادة التمويل الموجه للقروض الزراعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.