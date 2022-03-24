/687864/هاني-شاكر-الزمالك-خرج-من-إفريقيا-خلاص-وياريت-الإعلام-يحترم-الجماهير

عبر الفنان هاني شاكر على مدى حزنه على خروج الزمالك من بطولة إفريقيا، وتضارب التصريحات من قبل الإعلام وظهورعضو الزمالك في مختلف السوائل وتعدد أحاديثه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال برنامج "في الجول" مقدمه أحمد جمال على قناة الحدث، والذي هاجم فيه مجلس إدارة الزمالك بعد العديد من تضارب التصريحات من قبل الرئيس مرتضى منصور.

تصريحات هاني شاكر

وقال هاني شاكر: "احنا مش هنضحك على بعض..الزمالك خرج من بطولة إفريقيا".

وواصل: "بتضارب الآراء والكلام، ومتفهمش النادي فيه فلوس والنادي في مشاكل ولا لا".

وأضاف: "متعرفش الخزنة فيها مليون جنيه ولا 500 مليون جنيه، والسيد العضو اللي خارج يتكلم في الإعلام ويقولك احنا اتعاقدنا مع مين ومعرفش ايه".

وأردف: "500 مليون ايه، وصفقة القارن ايه، واللي الإعلام الرياضي خارج يتكلم ويقولك صفقة كبرى وسوبر للزمالك.. انتم بتكلموا ولاد صغيرين".

واختتم: "متعرفش تصدق مين سواء من الإعلام الرياضي ولا اللجنة اللي كل شويه.. ".

هاني شاكر عن بطولة الدوري المصري

وقال هاني شاكر في تصريحات إذاعية: " بطولة الدوري المصري أصبحت تدار بالكيف، لصالح فريق معين على حساب الجميع".

وأكمل: " أين بطولة كأس مصر العام الماضي الذي لم يتم إستكمالها، لماذا التعنت الواضح ضد الزمالك، لو هناك فرق أخرى كانت تأهلت للأدوار النهائية لتم استكمال البطولة فوراً، ولا حديث عن إلغائها".

هاني شاكر يهاجم اتحاد الكرة

وأردف: " أصحاب المناصب في اتحاد الكرة لديهم رغبة في عدم إقامة كأس مصر العام الماضي وإلغاء البطولة، لصالح من ما يحدث في الكرة المصرية، نريد تحقيق العدالة فقط".

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا الأنجولي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي من الجولة الرابعة بعد الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف نظيف على ستاد القاهرة، بينما نجح الوداد وبترو أتليتكو في الصعود بشكل رسمي منذ الجولة قبل الماضية.