السفير المصري في بروكسل يلتقي بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي والبلجيكي

في إطار التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان الأوروبي ببروكسل، استقبل السفير د. بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدي مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها الدائم لدى حلف شمال الأطلنطي، النائب "تيري مارياني"، عضو البرلمان الأوروبي، حيث أكد د. عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية مواصلة تعميق التعاون على المستوى البرلماني بين الجانبين، وشرح عملية التطوير والتحديث الشامل الذي تشهده مصر لنواب البرلمان الأوروبي وإيضاح الصورة كاملة أمامهم في هذا الشأن، وهو الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة لنواب البرلمان الأوروبي للتعرف على التطورات الحقيقية للأوضاع في مصر.

تم الاشارة خلال الاجتماع إلي اللقاء الذي جمع السيد رئيس الجمهورية مع رئيسة البرلمان الأوروبي "روبيرتا ميتسولا"، خلال زيارة سيادته الأولى إلى بروكسل على هامش المشاركة في أعمال الدورة السادسة من قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي عقدت في يومي ١٧ و١٨ فبراير ٢٠٢٢، وهو الأمر الذي يفرض أهمية تكثيف التواصل بين البرلمانين الأوروبي والمصري لإدراك طبيعة التحديات التي تواجهها مصر، والتطورات الإيجابية التي حققتها رغم هذه التحديات خلال السنوات الأخيرة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما تطرق اللقاء إلى ما تواجهه مصر من تحديات جراء التطورات الإقليمية، والتداعيات الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا وتأثيرها بصورة مباشرة على الأمن الغذائي المصري وارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، فضلاً عن تأثيرها المباشر على قطاع السياحة لتوقف السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا. وقد ثمّن النائب "مارياني" ما تحققه مصر من إنجازات داخلية إيجابية، فضلاً عن دورها في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن ناحية أخرى، التقي سفير مصر لدى بروكسل مع النائبة بالبرلمان الأوروبي "سيلفيا ساردون"، حيث تم استعراض التقدم المحرز في مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في إطار عملية التحديث والتطوير الشاملة الجارية. كما تطرق اللقاء أيضاً إلى الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، علاوة على تناول الموقف إزاء عدد من الأزمات في المنطقة، وعلى رأسها الأزمة الليبية. وتم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز أواصر التعاون بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي، وتوثيق قنوات التواصل، بما في ذلك تكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين.

من جانب آخر، تناول اللقاء أهمية تكثيف وتعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من مجالات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قطاع الطاقة، في ضوء وضعية مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، سواء فيما يتعلق بالوقود الأحفوري، وتحديدًا الغاز المسال، أو الطاقة المتجددة أو النظيفة، ممثلة في الهيدروجين الأخضر.

كما التقى سفير مصر لدى بروكسل بعضو مجلس النواب البلجيكي "كون ميتسو"، حيث تم استعراض أوجه العلاقات بين مصر وبلجيكا، وسبل تطويرها، خاصة في ضوء ما اكتسبته تلك العلاقات من زخم خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة إلى بلجيكا في فبراير الماضي. كما تم تناول الجهود المصرية المُحققة في مجال مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ذلك المجال، وأيضاً الدور القيادي الهام الذي تقوم به مصر في مكافحة الفكر المتطرف من خلال مؤسساتها الدينية المعتدلة.