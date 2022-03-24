سعيد عبد الحافظ يكتب لمبتدا: الحياد المفقود فى تغطية حرب «روسيا - أوكرانيا»

جدة - نرمين السيد - استيقظت أوكرانيا فى فجر الرابع والعشرين من فبراير على القاذافات الروسية تضرب أماكن عسكرية فى شرق أوكرانيا، ونزح كل المواطنين والرعايا من مساكنهم إلى الملاجئ فى اتجاه الحدود الغربية للوصول لبر الأمان لدول مجاورة،





وبمتابعة دقيقة لتحليل مضمون التغطية الصحفية والإعلامية لتلك الأحداث سننتهى إلى نتيجة صادمة وهى أن الصحفيين ووسائل الإعلام الأوروبية اتبعت خطابًا عنصريًا، ركز على حقيقة أن اللاجئين الأوكرانيين متحضرين!! على عكس اللاجئين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين تم وصفهم بالإرهابيين وغير المتحضرين.

على سبيل المثال، قال تشارلى داجاتا، المراسل الأجنبى لشبكة سى بى إس، على شاشة التلفزيون إن: "هذا ليس مكانًا، مع كل الاحترام الواجب، مثل العراق أو أفغانستان، الذى شهد صراعًا متزايدًا لعقود. هذا مكان متحضر نسبيًا وأوروبيًا نسبيًا. لا بد لى من اختيار هذه الكلمات بعناية، أيًضا المدينة، حيث لا تتوقع ذلك أو تأمل فى حدوثه."

ورغم اعتذار المراسل بعد موجة انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعى، إلا أن تصريحاته تعكس آراء وانطباعات شريحة كبيرة من الصحفيين الذين تحدثوا عن الأزمة بتعبيرات متشابهة.

وبالمثل، أجرى بيتر دوبى، مقدم البرامج فى قناة الجزيرة الإنجليزية، مقارنة تمييزية على ما يبدو بين اللاجئين الأوكرانيين واللاجئين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "ما هو مقنع هو مجرد النظر إليهم، وطريقة لبسهم، هؤلاء أناس مزدهرون من الطبقة الوسطى، ومن الواضح أن هؤلاء ليسوا لاجئين يحاولون الهروب من مناطق فى الشرق الأوسط التى لا تزال فى حالة حرب كبيرة، هؤلاء ليسوا أشخاصًا يحاولون الهروب من مناطق فى شمال إفريقيا، إنهم يبدون مثل أى عائلة أوروبية تعيش بجوارها."

قال الصحفى فيليب كورب فى قناة BFM، إحدى القنوات الفرنسية الأكثر مشاهدة، على الهواء: "نحن لا نتحدث هنا عن فرار سوريين من قصف النظام السورى المدعوم من بوتين، نحن نتحدث عن مغادرة الأوروبيين فى سيارات تشبه سياراتنا. لإنقاذ حياتهم." فى غضون ذلك، قال مراسل فى بولندا على قناة آى تى فى البريطانية: "هذه ليست دولة نامية فى العالم الثالث. هذه هى أوروبا!"

كما جاءت تصريحات عنصرية من أشخاص سياسية غير الصحفيين تعبر عن العنصرية المتعنتة ضد الشعوب العربية والإفريقية. استضافت البى بى سى نائب المدعى العام الأوكرانى السابق، ديفيد ساكفاريليدزى، الذى قال: "إنه أمر مؤثر للغاية بالنسبة لى لأننى أرى الأوروبيين بعيون زرقاء وشعر أشقر يُقتلَون، ويُقتَل الأطفال كل يوم بواسطة صواريخ الرئيس الروسى بوتين وطائراته المروحية، والصواريخ."

وحظى تصريح الأمير ويليام، ولى عهد المملكة البريطانية بتغطية واسعة فى جميع القنوات الإعلامية والذى قال فيه "من الطبيعى رؤية الحرب وسفك الدماء فى إفريقيا وآسيا، ولكن ليس فى أوروبا."

خلاصة القول إن هذه التغطية المنحازة لم تنصف فقط اللاجئين العرب لكنها أيضا نسفت معايير التعاطى مع الحقوق المتساوية لضحايا النزاعات بصرف النظر عن جنسيتهم وديانتهم.