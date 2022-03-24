القوى العاملة توقع بروتوكولين مع «مصر للأسمنت» و«مؤسسة النداء»

جدة - نرمين السيد - أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة إن توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة وشركة مصر للأسمنت بقنا والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء " يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب من الجنسين ودعم ثقافة العمل الحر لديهم للحصول على فرص عمل لائقة سواء فى شركات القطاع الخاص.





جاء ذلك خلال حضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وأشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة وشركة مصر للأسمنت بقنا والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، بحضور عبد الفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة شركة مصر للاسمنت، والدكتور وليد بريقع رئيس مجلس أمناء مؤسسة النداء، بهدف التعاون بينهم فى التدريب على مهن فنية للتشجيع على تقبل ثقافة العمل الحر، والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، والتأكيد على أهمية التدريب المهنى والتدريب التحويلى فى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدربية ترتكز على الاستفادة من خبرات المؤسسات الشريكة فى هذا المجال.

وأضاف الوزير أنه وفقا للبروتوكول ستتيح الوزارة مراكز التدريب المهنى التابعة لها لتنفيذ أنشطة البروتوكول من دورات تدريبية وندوات تثقفية وفقا للمهن التى يتم الاتفاق عليها وفى نطاق مراكز التدريب على أن تقوم الشركة ومؤسسة النداء بتقديم الدعم الفنى والمالى فى تطوير البنية التحتيه وتجهيزات ورش مراكز التدريب المهنى، وكذلك التسويق المجتمعى للبرامج التدريبية والندوات التى يتم تنفيذها، وعقد لقاءات وندوات وزيارات لتعريف الشباب بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستى الخاص بالتدريبات المهنية والندوات التثقفية، والتعاون فى إقامة ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف ومعارض التسويق لمشروعات ريادة الأعمال التى يتم تنفيذها وفقا لهذا البروتوكول.

وقال سعفان إن البروتوكولين يعززا التعاون المشترك مع الشركة المصرية للأسمنت قنا، ومؤسسة النداء، فى إعداد وتحديث قواعد البيانات واتاحة المعلومات والدراسات الخاصة بسوق العمل، ودراسات جدوى المشروعات، والتعاون فى توفير فرص عمل واقامة ملتقيات توظيف وندوات تثقيفية وتخدم جميع فئات المجتمع، والمساهمة فى مراجعة وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التطور التكنولوجى فى السوق المصرى.

وأكد أشرف الداودى محافظ قنا، أن مؤسسات المجتمع المدنى تلعب دورا هاما فى دفع عجلة التنمية وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص هى الشريك الرئيسى للحكومة فى التنمية المجتمعية، والاهتمام بتنمية الفرد وتطوير وعيه الثقافى ومستواه الاجتماعى والاقتصادى، مشيرا إلى أن تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدنى يدل على الإيمان الكبير بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت قنا أن شركة مصر للأسمنت قنا منذ تأسيسها عام 1997 تحرص على تعزيز دورها المجتمعى وخدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصرى من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين فى جميع ربوع مصر وذلك من خلال العمل فى قطاعات التنمية المختلفة مثل البيئة والتعليم والبحث العلمى ومناحى الحياة، مؤكدا أنه تم توقيع البروتوكول لتعزيز أواصر التعاون بين الشركة ووزارة القوى العاملة لتحقيق مزيد من النمو ودعم جهود التنمية.

وقال رئيس مجلس امناء مؤسسة النداء أن المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) تهدف إلى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب، موضحا أن المؤسسة عقدت العديد من الشراكات مع الحكومة المصرية وذلك من خلال التعاون مع أكثر من 11 وزارة لخلق نماذج تنموية قابلة للتكرار فى محافظات مصر المختلفة والاستفادة بدعم القيادة فى منظومة التنمية الشاملة بالإضافة إلى الشراكة مع أكثر من 75 جمعية ومؤسسة إيمانا بمبدأ الإستمرارية والإستدامة ونقل النماذج الناجحة إلى شركاء التنمية والإستفادة أيضا من خبراتهم وقدراتهم على إدارة المجتمعات المحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص المحلى والدولى للإستفادة من تعظيم العوائد الاقتصادية للمشروعات المختلفة وتبادل الخبرات الإدارية فى عالم إدارة الأعمال والمشروعات والخطط التسويقية.