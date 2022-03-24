التعليم العالى: ندعم إنشاء منصه لنشر السير الذاتية للأطباء العرب النابغين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على استمرار دعم البلدان العربية لتنفيذ وإنجاح كل القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس وزراء الصحة العرب، بما يضمن تحقيق الأمن الصحى للشعوب العربية.





جاء ذلك فى كلمة الوزير، اليوم الخميس، خلال اجتماع الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون العربية.

وقدم الوزير التهنئة لوزير الصحة الجزائرى الدكتور عبدالرحمن بوزيد، لتسلمه رئاسة الدورة الـ 56 من أعمال مجلس وزراء الصحة العرب، متمنيا له التوفيق خلال فترة رئاسته، بما يرتقى بالخدمة الصحية للشعوب العربية، كما تقدم بالشكر لوزير الصحة التونسى الدكتور على المرابط، على مجهوداته خلال رئاسته للدورة السابقة السابقة.

كما قدم الوزير الشكر للدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على كل مجهودات الجامعة، لمواجهة المخاطر الصحية التى تشهدها الدول العربية، خاصة خلال فترات الجوائح والأوبئة، بالإضافة إلى تقديم الشكر للسفيرة هيفاء أبوغزالة على مجهوداتها المستمرة فى إنجاح التعاون والتكامل بين الدول العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب لتحقيق الأهداف المنشودة منه بما يخدم القطاعات الصحية بالبلدان العربية.

وأشار الوزير إلى أهمية إقرار الاستراتيجية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا واستخدامها بالبلدان العربية، على أن توافى الدول الأعضاء بمجلس جامعة الدول العربية، بكل احتياجاتهم اللوجيستية والتقنية، وما يحول بين حصولهم على اللقاحات، يما يساهم فى سد احتياجات الدول الأعضاء من اللقاحات، لتحقيق الأمن الصحى لشعوبها.

وأكد الوزير أهمية مشاركة الدول العربية تجاربها الرائدة والناجحة فى كافة المجالات الصحية من خلال الموقع الإلكتورنى لجامعة الدول العربية، لتعظيم سبل الاستفادة المتبادلة منها بين البلدان، كما لفت إلى التوافق حول تشكيل لجنة عليا تضم مصر والدول العربية لتحديث الدراسة الخاصة بإنشاء المركز العربى للأبحاث الصحية والمعملية لتحقيق التكامل بين الدول فى مجالات البحث العلمى، فضلا عن أهمية إقرار استراتيجية عربية ووطنية لدعم البحث العلمى.

وأكد الوزير حرصه على تعزيز النظم الصحية بالبلدان العربية لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية، مؤكدا أهمية توحيد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال دعم توطين صناعاتها، لافتا فى هذا الشأن إلى نجاح الدولة المصرية بالتعاون مع الصين فى إنتاج اللقاحات، لتصبح مركزا لإنتاج وتصنيع اللقاحات محليا، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفيرها للدول العربية والإفريقية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تأتى ضمن 6 دول على مستوى البلدان العربية التى تلقت تكنولوجيا إنتاج اللقاحات بتقنية "mRNA".

كما قدم الوزير التهنئة للأطباء العرب الفائزين بجائزة الطبيب العربى لعام 2022، مؤكدا دعمه لمقترح إنشاء منصه لنشر السير الذاتية الخاصة بالأطباء العرب النابغين، كل فى مجاله الطبى والبحثى للاستفادة منها، كما قدم الشكر للوزراء أعضاء المجلس على موافقتهم على استضافة مصر لاجتماع الهيئات العليا للغذاء والدواء للعام 2023، وذلك عقب استضافة المملكة العربية السعودية له خلال العام الجارى.