عاجل- إجراء حكومى جديد بشأن السلع ومستلزمات الإنتاج

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه يجرى العمل على تحديد قائمة تفصيلية بالسلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية التى سيتم استيرادها وإرسالها للبنك المركزى المصرى، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.





جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الخميس، لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزى المصرى، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى فى ضوء تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية؛ بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التى سيتم استيرادها.

وفى غضون ذلك، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزى "قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية"، وتم ضم الأدوية والأمصال، مضيفة أنه تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.

وخلال الاجتماع، أشاد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل الإلكترونى المسبق للشحنات ACI، ووصفها بأنها ناجحة، ستؤتى ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات التى قد تتعثر فى توريد مهماتها للمشروعات الحكومية فى مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، واضطراب الشحن، والذى تمت الموافقة عليه فى اجتماع المجلس أمس الأول.

وأضاف السويدى: "أطمئنكم.. نحن كصناع مهتمون للغاية بشئون العمال، وندرك جيدا الظروف التى يمر بها البلد، بل والعالم أجمع، وفى هذا السياق، يوجد عدد كبير من الشركات بدأت فى زيادة رواتب العاملين بها، كما أن الشركات تحرص على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور".

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، حيث تتم مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية، من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم فى زيادة نسب التصنيع المحلى، وتصدير منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة.

وأكد رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة.