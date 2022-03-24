الصحة: هدفنا زيادة تغطية علاج الدرن إلى 90% بحلول 2025 (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى نيابة عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور محمود جمعة نائب رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن.

وتقدم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية بالشكر إلى الأطقم الطبية على مجهوداتهم وأدائهم المتميز فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، والسيطرة على مرض الدرن فى مصر، مؤكدا أنها ملحمة وطنية قام بها أطباء الصدر للوصول إلى هذه المرحلة من السيطرة الشديدة على مرض الدرن فى مصر.

وأوضح تاج الدين جهود الفرق الطبية فى الوصول إلى مرضى الدرن والبحث عنهم فى النجوع والقرى، وعلاجهم بالمستشفيات، ثم التوصل إلى الخطوط العريضة للسيطرة على المرض، حتى نصل إلى هذه الخبرة العالمية فى السيطرة على مرض الدرن.

وأشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر بدور البرنامج القومى المصرى لمكافحة الدرن المستمر فى الوقت الذى تجتاح فيه العالم جائحة كوفيد 19، لافتة أنه رصدت منظمة الصحة العالمية أثر جائحة كورونا فى خفض الإبلاغ عن حالات الدرن فى الكثير من دول العالم، قائلة: "إن البرنامج المصرى لمكافحة الدرن يعد نموذجا لمكافحة الدرن فى منطقة شرق المتوسط".

وأشارت القصير إلى أن مرض الدرن يعد أحد التحديات الصحية التى تواجه القطاع الصحى فى العالم لما له من أبعاد إجتماعية واقتصادية هامة بجانب البعد الصحى، مؤكدة دعم المنظمة لقطاع الصحة من أجل الوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.

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وقال الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن القائم بأعمال وزير الصحة، إن ‏البرنامج القومى المصرى لمكافحة الدرن حقق أولى أهداف التنمية المستدامة فى مجال مكافحة الدرن،حيث انخفض معدل الاصابة بالمرض بنسبة 20% عام 2020.



وأشار إلى أن الوزارة تنتهج فى مجال الأمراض الصدرية استيراتيجية تقوم على أساس الشقين الوقائى والعلاجى ويتم تنفيذهما من خلال وحدات الصدر المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لرفع المستوى الصحى للمواطنين.

وأضاف "الفيل" أنه وضع البرنامج القومى لمكافحة الدرن استيراتيجيته الخمسية 2021 – 2025 لتحقيق خمسة أهداف رئيسية وهى زيادة تغطية علاج الدرن من 69% فى عام 2019 إلى 90% بحلول عام 2025.



وتابع: "الفيل" أنه من ضمن أهداف الاستراتيجية أيضا إكتشاف حالات الإصابة بالدرن المقاوم للأدوية المتعددة وتسجيل 90% على الأقل فى خط العلاج الثانى، وعلاج 85٪ منها بنجاح بحلول عام 2025.

كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية إلى حالات الدرن المبلغ عنها من 25% فى عام 2019 إلى 90% على الأقل بحلول عام 2025 وعلاج ما يقرب من 100% من حالات الدرن وفيروس المناعى البشرى لزيادة تغطية العلاج الوقائى إلى 80% بين جميع الفئات المؤهلة وفقا للسياسة الوطنية بحلول عام 2025.

وذكر الدكتور وجدى أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه فى خلال العام المالى 2020- 2021 بلغت الطاقة السريرية بمستشفيات الصدر 2941 سريرا، وبلغت اسرة الرعاية المركزة 513 سرير بزيادة 134% وذلك لمواجهة جائحة الكورونا، لافتا أنه بلغ عدد المنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات الصدر 1.151 مليون مريض.



وأضاف "أمين" أنه تم عمل 971.5 الف تحليل للمترددين خلال تلك الفترة بمتوسط 104.5 تحليل يومى، كما تم عمل 390.1 الف حالة اشعة و190 حالة منظار شعبى، وإجراء 1179 عملية بأقسام جراحة الصدر الموجودة بمستشفيات الصدر.

واختتمت الاحتفالية بتكريم أسر الشهداء من الأطقم الطبية الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية عملهم، وفى مقدمتهم أسرة الشهيد الدكتور عصام المغازى مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية الأسبق، وتسليمهم جائزة نيلسون مانديلا