عاجل - «قمة مصر للأفضل».. تكريم أكثر 50 سيدة تأثيرًا فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - ورصدت مجلة "أموال الغد" المجلة الاقتصادية الأولى فى المجال الاقتصادى بالسوق المصرية المنظمة لفعاليات القمة بالتعاون مع شركة إكسلانت للعلاقات العامة والحكومية - تحقيق الدولة المصرية نجاحات استثنائية على مدار نحو 8 سنوات اتسمت بالسياسات الرشيدة والخطط التنموية وأسلوب الإدارة الحديثة من القيادة السياسية والتى كان لها بالغ الأثر فى تحقيق هذه النجاحات التى لاقت إشادة من مختلف المؤسسات العالمية.

وساهمت هذه السياسات فى إحراز مصر تقدم ملموس فى العديد من المؤشرات الدولية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسى يعتمد على الابتكار والمعرفة، مع تحقيق مصر لمعدل نمو اقتصادى بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى على مدار العقدين الماضيين، مما أثر ايجابيا على قطاع الأعمال الخاص الذى عظم من عوائد استثماراته، ورفع من حجم الفرص التى تلبى توسعاته.

وتستهدف "قمة مصر للأفضل" المقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بعنوان "الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل" الاحتفال بهذه الإنجازات عبر تكريم الأفضل فى مجالات متعددة يأتى فى مقدمتها تكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية لعام 2021 (مقيدة فى البورصة)، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى الحياة العامة، وذلك فى حفل كبير يشهد رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسؤولين وقادة الاقتصاد وصانعى السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديرى الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وفى خطوة جديدة خلال الدورة الحالية قامت القمة بتوسيع نطاق اختيار السيدات المكرمات لتتضمن القائمة قطاعات مجتمعية متنوعة إلى جانب قطاعى الاقتصاد والأعمال، لتؤكد القمة على ريادتها كمصدر معتمد لتصنيف أبرز 50 سيدة تأثيرا فى مصر سنويا تحت رعاية الحكومة المصرية، وذلك وفقا لمجموعة من المعايير العلمية التى تقيس حجم النشاط والإنجاز اللاتى قدمتهن للدولة خلال العام الماضى.

هذا وتقوم "قمة مصر للأفضل" بإلقاء الضوء على مجموعة متميزة من المشروعات الناشئة التى تقدم نماذج فريدة من نوعها تمكنت من خلق قصص نجاح عالمية، وذلك عبر تكريمها لتعزيز فكر ريادة الأعمال لدى الشباب وتمكينه ماليا، بالإضافة إلى تكريم المبدعين من ذوى الهمم، فى ظل الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسة فى مصر بتمكين ذوى الهمم وإعطائهم الفرصة كاملة للاندماج فى المجتمع.



وحرصا من قبل القائمين على تنظيم القمة لتعزيز دور الدولة المصرية فى قضية مكافحة تغير المناخ، تقدم القمة جائزة الاستدامة للمشروعات الأكثر مراعاة للمعايير البيئية، لخلق نماذج رائدة تعمل على مراعاة البيئة والحد من انبعاثات الكربون ليتبع خطاها المؤسسات الأخرى، حيث تولى القيادة السياسية اهتماما كبيرا بهذه القضية وتستقبل مصر مؤتمر COP 27 فى مدينة شرم الشيخ نهاية العام الجارى 2022، هذا بالإضافة إلى توزيع القمة لجوائز الإنجاز فى العديد من القطاعات لعدد من كبار القيادات التنفيذية تكليلا لجهودهم فى تحقيق مستويات عالية من الإنجاز، حيث تحرص القمة على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين لضمان الحيادية والشفافية، واتباع المناهج العلمية المعتمدة بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.

جدير بالذكر إن إعداد قوائم المكرمين يتم بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادى وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، التحليل المالى، الابتكار، الاستدامة، المسئولية الاجتماعية"، فى توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمى للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية، فى ظل تطور الاقتصاد العالمى واعتماده على التصنيف النوعى، كمرجع رئيسى فى تقييم الاقتصاديات.

هذا وتعد "قمة مصر للأفضل"، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التى تحتفى سنويا بالناجحين فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث انطلقت أولى فعالياتها فى 2015 وتنعقد سنويا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وتشهد مشاركة لفيف من الوزراء والمسؤولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة فى مصر.