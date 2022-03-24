/687862/رئيس-منظمة-بنحبك-يا-مصر-السيسي-وضع-استراتيجية-متكاملة-لتمكين-وحماية-حقوق-المرأة

أكدت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بحبك يا مصر" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خلال كلمته باحتفالية تكريم الأم المثالية استراتيجية متكاملة لتمكين وحماية حقوق المرأة. وقد شاركت المهندسة زينب بشير في احتفال المجلس القومي للمرأة لتكريم الأم المثالية والمرأة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات.

دوت الخليج

استراتيجية متكاملة لتمكين وحماية حقوق المرأة في الدولة المصرية

وقال المهندسة زينب إن الرئيس السيسي شدد خلال كلمته على ضرورة وضع تشريعات وتغليظ أخرى من أجل حماية المرأة المصرية من الإساءة بكافة أنواعها.

وأضافت أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي تعيش أزهى عصور الأمان والحماية لحقوقها، مؤكدة أن الرئيس السيسي وضع المرأة المصرية ومنذ أن تولى رئاسة البلاد نصب عينيه وقدم لها العديد من الحقوق وآخرها توليها منصب قاضية في النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأشارت رئيسة مؤسسة بنحبك يا مصر إلى أن كلمات الرئيس السيسي كانت تشع إنسانية ورقيًا وسط دعوات صادقة وخالصة نابعة من قلب العطاء والإنسانية، مشيداً بكلمات الرئيس السيسي عن المرأة صانعة مجد الوطن والأساس المتين لنهضته وسر الحياة.

وأشاد ت بتوجيهات الرئيس السيسي وحرصه على حفظ مكانة المرأة وعدم إهانتها أو إصابتها بأي أذي، مؤكدة أن الرئيس السيسي يقدر كثيرا دور المرأة المصرية التي نالت العديد من الامتيازات وظهر هذا جليًا من خلال تقلدها للعديد من المناصب وحصولها على مكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

ونوهت المهندسة زينب إلى أن حضور قرينة الرئيس السيسي لهذا الاحتفال يؤكد مدى التقدير والاحترام للمرأة المصرية رغم أنها قامت مؤخرا بحفل تكريم لبعض الأمهات المثاليات، مؤكدة أن تعامل الرئيس السيسي مع قرينته يمثل نموذج يحتذى به في تعامل الرجل المتحضر الراقي مع زوجته وهذا ما يريده الرئيس السيسي في مجتمعنا المصري.

وشددت على ضرورة سرعة تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال الحفل، مؤكدة أن مؤسسة بنحبك يا مصر جاهزة للتعاون مع كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للعمل على تنفيذ هذه التوصيات.