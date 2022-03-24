/687860/الإعلامي-عمرو-الليثي-يكشف-آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لـ-سمير-صبري-تفاصيل

زار اليوم الإعلامي عمرو الليثي الفنان سمير صبري في المستشفى المتواجد بها، ونشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير اسنتجرام، وطمئن الجمهور على الحالة الصحية له.

دوت الخليج يرصد لكم زيارة عمرو الليثي لسمير صبري في المستشفى وذلك خلال السطور القادمة.

عمرو الليثي وسمير صبري

نشر عمرو الليثي صورة تجمعه بسمير صبري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلق عليها كاتبًا: الحمد لله اطمنت علي استاذنا الفنان الكبير سميرصبري اثناء زيارتي له في مستشفي المعادي العسكري و اشاد بما يلاقيه من اهتمام بالغ من رعايه طبيه اسال الله ان يمن عليه بالشفاء العاجل.

التطورات الأخيرة لحالة سمير صبري الصحية

ومن الجدير بالذكر، أن قال محمد هادي مدير أعمال سمير صبري، في تصريح خاص لـ دوت الخليج: الأستاذ سمير بخير الحمد لله .. ومعنوياته مرتفعة جدا .. وهو تحت العلاج وتحت رعاية فائقة جدا جدا.

وتابع هادي في حديثه كاشفا عن تفاصيل خضوع سمير صبري لعملية جراحية فقال: أما عن العملية فمفيش كلام عنها خالص الأن .. ربنا يتمم شفاه على خير ان شاء الله .. دعواتكم.

أحدث ظهور للفنان سمير صبري

وعلى صعيد آخر، قد شارك المخرج والمؤلف مجدي أحمد علي، الجمهور مجموعة صور للفنان سمير صبري، أثناء زيارته له لتسليمه جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن فيلم «2 طلعت حرب»، وبدأ نجوم الفن في التهنئة له على الجائزة، رغم عدم حضوره للعرض الخاص للعمل.

ويعد فيلم "2 طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو من إخراج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته كلا من سمير صبري، عبير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، محمود قابيل، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري.