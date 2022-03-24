/687859/تحرير-36-محضر-خلال-الحملات-التفتيشية-على-الأسواق-بدمياط
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس علي العزازي ، وكيل وزارة التموين بدمياط، اليوم الخميس، عدد من الحملات الموسعة، أسفرت عن تحرير 36 محضر رصد مخالفات متنوعة.
دوت الخليج
وكشفت مديرية التموين بدمياط، اليوم الخميس، انه تم تحرير 3 محاضر ل 3 مخابر لانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، منها دقيق، وأرز، وسكر، وتحرير 3 محاضر عدم اعلام عن مخزن تابع للمحل، وتحرير 16 محضر عدم اعلان عن الأسعار، وتحرير 10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وتحرير محضر عرض لحوم مكشوفة.
مراقبة الأسواق والمخابز
وأوضح المهندس علي العزازي، وكيل وزارة التموين بدمياط، إن المديرية مستمرة في مراقبة الأسواق والمخابز، من خلال حملات موسعة في جميع أنحاء دمياط، وذلك حرصا على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواعه.
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