/687858/صور-وفد-برلماني-من-صحة-النواب-يتفقد-مستشفي-حورس-بأرمنت-بالاقصر

تفقد الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسه النائب للدكتور محمد الوحش وكيل اللجنه والدكتور محمود أبو الخير وكيل اللجنه و الدكتور کریم بدر امين سر اللجنه والنائب الدكتور محمد العماري مستشفي حورس بمنطقة ارمنت بالاقصر .

دوت الخليج

صحة النواب يتفقد مستشفي حورس بأرمنت بالاقصر

واستقبل الدكتور امجد عبد العزيز مدير المستشفي الوفد البرلماني الذي قام بشرح تفصيلي للوفد عن مدي جاهزية مستشفي حورس باركنا لاستقبال المواطنين مشيرا الي ان المستشفي تضم ٦ طوابق منها عيادات خارجيه وقسم للطواريء ومعمل اشعه وحدة غسيل كلوي و٤ غرف عمليات .

كما تشمل المستشفي قسم عنايه خاصه بالاطفال وكذلك العناية المركزه وتشمل اقسام القلب ومخ والاعصاب وقسم للرعايه المتوسطه وقسم النساء والتوليد والحضانات كما تشمل المستشفي علي ٨٤ سرير داخلي .

يذكر ان وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة الى محافظة الاقصر لمتابعه اعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر والوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذيه بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ ايام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما قام الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة مستشفی ایزیس بالبياضة ومستشفى حورس بأرمنت، ومرکز طب اسرة البياضيه و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

ومن المقرر ان يلتقي وفد لجنه الصحه بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنه في نهاية الزيارة بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة اليوم الخميس بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز اسنا.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنه الصحه بمجلس النواب و الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنه والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنه و الدكتور کریم بدر امين سر اللجنه والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب