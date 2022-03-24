/687852/عندي-اكتئاب-وبعيش-وسط-جهل-تصريحات-قوية-من-توفيق-عكاشة

أعلن الإعلامي الشهير توفيق عكاشة منذ قليل عن إصابته بحالة شديد من الإكتئاب وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» وقد تفاعل معه الجمهور المحب له بالدعاء أن يعيطه الله القوة لتخطي هذه المحنة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل إعلان الإعلامي توفيقر عكاشة عن إصابته بالإكتئاب وذلك خلال السطور القادمة.

إصابة توفيق عكاشة بـ اكتئاب شديد

وكتب توفيق عكاشة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: عندي حالة من الاكتئاب شديدة لم تحدث من قبل في حياتي وأسأل نفسي ما أنا فاعل غداً لا شيء أعيش وسط جهل لم أتخيل أنه موجود في دنيتي وفلس لم أتوقعه في حياتي ولم أتخيل أني أصل إلى هذه الحالة من الفلس.

إفلاس توفيق عكاشة

ومن الجدير بالذكر، أن قد أعلن توفيق عكاشة منذ فترة عن بيعه لمقتنيات بسيطة من منزله، وقد نشر صورة لطقم ملاعق خاص به وعلق عليها: للبيع طقم معلقه وشوكة وسكينة كامل ألباكا ألماني استنلستيل طلاء فضه كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائي السعر 20 ألف جنيه للجدية فقط على الخاص ونقبل التفاوض.

الحكم بحبس توفيق عكاشة

وقد واجه الإعلامي توفيق عكاشة حكم من محكمة الجنح بمدينة نصر بحبسه لمدة 3 شهوزر، بعد إقامة دعوى ضده من قبل طليقته بسبب متجمد نفقة قدرها مئة وثمانون 180 ألف جنيه مصري، وقد أكد عكاشة أن الحكم الصادر بحبسه ثلاثة أشهر ليس قرار نهائي، وصرح إنه سيتخذ الإجراءات المطلوبة بمجرد إصدار الحكم بشكل رسمي.

معلومات عن توفيق عكاشة

هو رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين وأحد مؤسسي حزب مصر القومي الذي تأسس عقب ثورة مصر 2011 وقد أصبح عكاشة نائب عن دائرة نبروه بعد فوزه في انتخابات مجلس الشعب المصري 2010 كأحد أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي بعد انسحاب المرشح الوفدي فؤاد بدراوي. ثم اشترك في تأسيس حزب مصر القومي عقب ثورة 25 يناير وأعلن خوضه الانتخابات الرئاسية إلا أنه عدل عن موقفه وعاد للترشح لمجلس الشعب عن دائرة نبروه مترأسًا قائمة حزب مصر القومي، إلا أنه لم يفز بمقعد البرلمان.