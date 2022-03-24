تعرف على مواعيد فتح أبواب الاستاد للجمهور استعداداً لمباراة مصر والسنغال

/687851/تعرف-على-مواعيد-فتح-أبواب-الاستاد-للجمهور-استعدادا-لمباراة-مصر-والسنغال

أعلنت شركة تذكرتي موعد فتح الأبواب أمام الجماهير، والتي من المقررفى تمام الساعة 3 عصراً، على أن يتم غلقها الساعة 8 مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الـ 25 من مارس الجاري، في الساعة التاسعة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب الدور الأخير من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

وتأمل الجماهير المصرية فى الفراعنة لتحقيق الفوز غداً من أجل أمل الصعود إلي كأس العالم بقطر.

الجدير بالذكر أن تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا لأول مرة منذ 1990 بعد فوزه على نظيره الكونغولي 2-1 موسم 20218، على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الخامسة قبل الأخيرة وسجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفي مصر عن طريق ركلة جزاء.

ويسعي محمد صلاح وكتيبه كروش في تحقيق إنجاز أخر لأسعاد الشعب المصري، حيث عقدت وزاراة الشباب والرياضة حمله دعم للفراعنة من أجل مساندة لاعبي المنتخب الوطني فى مباراتي السنغال.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

فى حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

فى خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

فى خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

فى خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".