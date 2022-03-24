وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأوكرانى ضرورة تحقيق حل سلمى للنزاع

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 24 مارس الجاري، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني ”ديميترو كوليبا“ تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلاً عن مسار المفاوضات.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، أكد الوزير شكري على أهمية العمل نحو حقن الدماء، مع التأكيد على ضرورة بذل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع، مشيراً في هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك.
وفي هذا الإطار، أحاط الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناول القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها.
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