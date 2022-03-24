"تيك توك" يطلق اختبار السلامة لتسليط الضوء على وعى المستخدمين تجاه السلامة الرقمية

- أكثر من 1000 مستخدم يشاركون الطرق التى يتبعونها للحفاظ على سلامتهم الرقمية

فى إطار جهود تيك توك – منصة الفديوهات القصيرة الرائدة فى العالم – خلال شهر السلامة فى فبراير، طرحت المنصة اختبار لتعريف المستخدمين بإجراءات السلامة عليها، بما فى ذلك أفضل السبل للحفاظ على أمان المحتوى الخاص بهم. وقام المستخدمين بالرد على أسئلة متعددة الخيارات على شاشتهم عن طريق إمالة رؤوسهم للإشارة إلى اختياراتهم.

شارك فى الاختبار أكثر من 1000 مستخدم ومن خلال الاختبار قام المستخدمين بتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة حول ميزات السلامة بطريقة مرحة ومبتكرة. كما شارك فى الاختبار عدد من المبدعين فى المنطقة مثل maitha_abduljalil وmanna.515 و m7md_، حيث تعرفوا على ميزات الأمان الشاملة المتاحة لهم، والتى ساهمت فى إعطائهم تجربة خاصة على تيك توك.

تعليقًا على هذا الإجراء قال هانى كامل، مدير المحتوى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصة تيك توك: "ستثبت نتائج هذا الاستطلاع أنها مفيدة للغاية لنا فى تيك توك، حيث يُعد بمثابة مؤشر على مدى جودة تقبل مستخدمينا الإقليميين لمبادرات السلامة لدينا. وحتى الآن النتائج مشجعة جدًا، وستعمل على مساعدتنا لطرح الميزات المختلفة وإيصالها إلى مجتمعنا. ونحن فى تيك توك نرى أن السلامة ليس لها حدود، وعن طريق هذه المبادرات، نضمن أن تكون جهودنا فى هذا المجال ذات اتجاهين، حيث تأخذ فى الاعتبار وعى مستخدمينا وتجربتهم الخاصة على المنصة."

وعبر عروض السلامة للمنصة، اتضح أن هناك ما يقرب من 70٪ من المستخدمين على دراية بعملية الإبلاغ عن المحتوى الذى ينتهك إرشادات المجتمع، وأكثر من نصفهم يعلمون أنهم يستطيعون التحكم فى المحتوى الذى يرونه. كما كانت الخصوصية نقطة تركيز رئيسية أخرى، وقد لاقت صدى جيدًا لدى المستخدمين، فأكثر من نصف المستخدمين الذين أجروا الاختبار على دراية بأن بإمكانهم تحديد من يمكنه دمج المحتوى مع المحتوى الخاص بهم.

تطرق الاختبار أيضًا إلى جوانب مهمة للسلامة الرقمية حيث شارك المستخدمين أفكارهم حول كيفية توعية الآباء بمنصات التواصل الاجتماعى ذات الشعبية الكبيرة. وفى الوقت نفسه، يرى غالبية من قاموا بإجراء الاختبار أنه يجب احترام المساحة الشخصية للأفراد داخل المنصة وخارجها.

بشكل عام، تساهم هذه النتائج فى دعم الجهود المستمرة التى تبذلها منصة تيك توك للسلامة والخصوصية، بما فى ذلك الشراكات التى تم إطلاقها مؤخرًا مع كيانات اقليمية رائدة مثل مكتب تنظيم الإعلام فى الإمارات العربية المتحدة، لزيادة الوعى بالتحديات الخطيرة والتهديدات، بالإضافة إلى الإعلان عن أول مجلس استشارى للسلامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.



عن منصة تيك توك

هى منصة رائدة عالمياً لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال، وتكمن مهمتنا فى إلهام الناس وإثراء حياتهم من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعى وتزويدهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية، تنتشر مكاتب تيك توك فى كل من لوس أنجلوس، ونيويورك، ولندن، وباريس، وبرلين، دبي، ومومباي، وسنغافورة، وجاكرتا، وسيول، وطوكيو.