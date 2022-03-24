الداخلية: الحملات التموينية مستمرة.. ضبط 108 طن سلع محجوبة عن الأسواق

تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية و ضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (178) قضية تموينية بمضبوطات ما يقرب من (1439) طن مواد غذائية وغير غذائية.

فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط ما يقرب من (108) طن سلع غذائية مختلفة و 13200 عبوة زيت طعام، فى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط (3.700) طن دقيق مدعم، فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من (564) طن .

فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لإسطوانات البوتاجاز تم ضبط ما يقرب من (740) طن غاز صب، فى مجال حجب مواد البناء تم ضبط ( 25 ) طن اسمنت.