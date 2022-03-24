الداخلية تواصل حملاتها لملاحقة الجرائم الاقتصادية: ضبط 38 قضية إتجار بالعملة في 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الإقتصادية التى تضر بالإقتصاد الوطني وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (38) قضية إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بقيمة مالية بلغت ما يقرب من (71.5) مليون جنيه. تمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من (7) مليون جنيه مصري كما تم ضبط ما يعادل (8) مليون جنيه عملات أجنبية مختلفة، إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من (56.5) مليون جنيه.

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