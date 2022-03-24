الرئيس السيسي يجرى زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم زيـارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة، حيث ألقـى الرئيس كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

وقد اطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه لتفقد ميدان التحدي والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنيًا ومهاريًا.

وقام الرئيس أيضًا بتفقد حمام السباحة الأوليمبي بالكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالي حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضًا تقديميًا عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلًا عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة.

واختتم الرئيس جولتـه بـالمجمع بمشاهدة بيـان تـدريب عملي للرماية، وتلى ذلك زيارة الرئيس إلى نادي الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.

ودار حـوار مفتـوح بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وطلبـة الكلية حـول أبـرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك أخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.

وفي ختام الزيارة التفقدية، توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدمًا بالتهنئة والشكر لهـم على تقديم أبنائهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حمـاة أمـن مـصـر فـي المستقبل القريـب مـع زملائهم من رجال القوات المسلحة البواسل.