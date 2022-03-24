بالوعى مصر بتتغير.. التضامن تطلق حملة بناء كوادر برنامج وعى للتنمية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبدعم من سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، حملة بناء كوادر برنامج وعى للتنمية المجتمعية تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى جميع المحافظات والمراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وتتبنى الوزارة مفهوم تنمية الوعى لدى الفئات الأولى بالرعاية من منظور حقوقى متكامل يمكن الأسر المستهدفة من الوصول إلى جميع الخدمات المستحقة لهم من قبل الدولة المصرية بهدف مساعدتهم على الخروج تدريجيا من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة.

ويتضمن برنامج بناء قدرات كوادر وعى عدد 12 قضية مجتمعية، ومن أهم القضايا التى يتناولها برنامج بناء القدرات "قضية تنظيم الأسرة، صحة الأم والطفل، حماية النشء من التدخين والمخدرات، حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات، تنمية الطفولة المبكرة، والتربية الأسرية الإيجابية وتعزيز قيم وممارسات المواطنة"، فى إطار إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وفى هذا السياق تنفذ الوزارة برنامج بناء القدرات من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة بالمحافظات وشبكة من جمعيات تنمية المجتمع المحلى بالقرى والنجوع، علما بأن برنامج وعى نجح فى بناء شراكات مع أكثر من 100 جمعية أهلية تساهم فى تنفيذ البرنامج على مستوى الجمهورية.

وتبدأ هذه الكوادر فى تنفيذ خطة متكاملة للتوعية وتقديم المبادرات المجتمعية المبتكرة بين الشباب من الجنسين، وتأسيس ركن وعى فى كافة المحافظات المستهدفة لتعزيز سبل المعرفة والثقافة بين الفئات الأولى بالرعاية.

ويعمل البرنامج بمؤشرات محددة لقياس معدل استجابة الأسر لتبنى القيم والسلوكيات الإيجابية الداعمة لمفاهيم التنمية المستدامة لدى الفئات التى تستهدفها بكافة أشكالها.

وبدأ برنامج بناء القدرات باستعراض أهم السلوكيات المجتمعية الخاطئة والتى لها تأثير سلبى على جودة حياة الأسر بما يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية.