تسليم 10787 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة بقنا (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإسمنت، والمهندس طارق طلعت العضو المنتدب للشركة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وحسام طلبة، وعبدة هاشم، ومحمد عبد الوهاب مديرو مديريات القوى العاملة بقنا الأقصر وأسوان، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر، وخلال الجولة الميدانية لمحافظات الصعيد التى قام بها الوزير اليوم الخميس، لمحافظة قنا ضمن جولاته الميدانية للمحافظات.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتابع سعفان: "جئنا إلى محافظة قنا تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجارى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة".

وقدم الوزير الشكر للمحافظ على المجهودات المضنية والتعاون والتنسيق الذى يتم مع مديرية القوى العاملة من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب خصوصا ذوى القدرات الخاصة من خلال تدريب مهنى متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة ومقدما الشكر لكل فريق عمل المديرية على كل ما يقدمونه لخدمة أبناء المحافظة.

ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلى إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى بدلا من 100 ألف جنيه فى العام الماضى، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع، مشيرا إلى أنه فى القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسى للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.

وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الوزير فى بداية كلمته، بالجهود التى تقدمها مديرية القوى العاملة بقنا لتلك الفئة، مقدما الشكر لفريق عمل المديرية على تلك الجهود، وداعيا إياهم ببذل مزيد من الجهد فى الوصول بهذا الملف للمستوى الراقى الذى يشرف الدولة المصرية من تقديم منح الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية وعمل وثائق التأمين التكافلى لكل المسجلين بقواعدها.

وشدد الوزير على أن كل ما يتم تقديمه لتلك العمالة مقدم من الدولة المصرية ليس فضلا من شخص معين، بما يثبت ان الدولة والقيادة السياسية تولى تلك الفئة اهتماما خاصا مكانة متميزة فى كل جهودها الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة لمواطنيها.

وتطرق الوزير إلى الحديث عن ملف انتخابات المنظمات النقابية القادمة، وأهمية ذلك للعمال فى كل القطاعات بلا استثناء، كما وجه الرئيس السيسى فى عام 2018 فى احتفالية عيد العمال بحسن الاختيار، وذلك ليس معناه اختيار شخص قريب لتمثيلنا وإنما الشخص القادر على مساعدة المنشأة فى الازدهار والنمو وزيادة الإيرادات والإنتاج، فالهدف هو تحقيق مصالح العمال وأصحاب الأعمال فى علاقة متوازنة، موجها المديرية بعقد مزيد من ندوات التوعية بالتعاون مع اتحاد العمال بقنا والأقصر حول أهمية تلك الانتخابات والهدف منها لتحقيق الهدف المنشود لصالح العمال والمنشآت فى توازن حقيقى يؤدى إلى مزيد من الاستقرار فى مجتمعات العمل.

وأكد محافظ قنا أن العمالة غير المنتظمة تعد أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية موزعة على قطاعات عدة منها الصناعة والزراعة، فضلا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضعتها القوى العاملة نصب أعينها واهتمت بها اهتماما خاصا بدءا من مبادرة حماية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لحصر وتسجيل العمالة على أرض الواقع حماية لهم وحقوقهم لما يمثله من قدرة كبيرة لدفع الاقتصاد ومن أكبر دعائم التنمية والاستقرار.

وأثنى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإسمنت، على التعاون المثمر مع القوى العاملة فى جهودها نحو توفير فرص عمل لائقة، وتحقيق صالح العمال بحصولهم على حقوقهم والاستخدام الأمثل لواجياتهم، مقدما الشكر لمديرية القوى العاملة بقنا، والمحافظة الى لولا الدعم المقدم منها لما تم التغلب على العقبات وخلق مناخ جيد للاستثمار.

وأكد مدير المديرية الرعاية والحماية التى تعمل على تقديمها الوزارة والمديرية لتلك الفئة قد فاق كل تصور، حيث تم إنشاء إدارات خاصة بتلك الفئة فى المديريات، وفى قنا على وجه الخصوص تتضمن قاعدة بياناتها 6051 عامل غير منتظم وفقا لآخر إحصاء رسمى فى مارس الجارى، كما تم صرف 13 مليون و437 ألفا و684 جنيها على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية خلال العام الماضى.

ورحب رئيس اتحاد نقابات عمال قنا والأقصر بالوزير والمحافظ والحضور، مهنئا الجميع بحلول شهر رمضان الكريم داعيا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن وجودنا اليوم فى إحدى القلاع الصناعية الكبرى الموجودة على أرض قنا، داعيا رجال الأعمال الوطنيين والشرفاء بمد يد الاستثمار إلى تلك المحافظة، والتى تتمتع بكل السبل المهيأة لذلك، من مساحات مختلفة ومواد خام تعدينية وطرق مختلفة بما يحافظ على الصناعات المختلفة.