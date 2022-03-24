مقابل 30 ألفا.. ضبط فيلا تستخدم كمستشفى لمرضى الفشل الكلوى بالقاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أغلقت وزارة الصحة والسكان، منشأة طبية خاصة بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن الحملات الدورية التى تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.





وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص إلى "دوت الخليج" أن المنشأة عبارة عن "فيلا" مؤجرة لعدة أنشطة غير مصرح بها وغير مجهزة، وتدار من قبل طبيب يعمل على تحصيل مبالغ ضخمة من مرضى الفشل الكلوى على أمل القيام بعمليات نقل الكلى لهؤلاء المرضى، مقابل مبالغ مالية أسبوعية وصلت إلى 30 ألف جنيه للإقامة.

وأشار المصدر إلى قيام المرضى وذويهم بإجراء محاضر ضد الطبيب، ولوحظ أن غالبية هؤلاء المرضى من محافظات الصعيد، موضحًا أنه تم نقل المرضى من المركز إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، مؤكدا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على المنشآت الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.

وأضاف أنه تم تحرير محضرًا حيال المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور والتى تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتى تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأكد المصدر حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور.