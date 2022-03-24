محافظ الجيزة يفتتح أول منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة بسعر الجملة (فيديو)

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وأكد راشد، أن المنافذ الجديدة تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مضيفاً بأنها تضم 9 باكيات لبيع الخضار والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور التجزئة بسعر الجملة بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر وذلك كمرحلة أولى سوف يتم التوسع فى إقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع تجار سوق الجملة لتوفير الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.
كما أكد محافظ الجيزة، أنه تقرر إعفاء المواطنين من سداد أى رسوم لدخول سوق الجملة والحصول على احتياجاتهم فى إطار التسهيلات التى تقدمها محافظة الجيزة لمواطنيها، موضحا أن محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الخطوات فى مجال إتاحة السلع التموينية وضبط الأسعار، حيث تم افتتاح معرض "أهلا رمضان"، بالأمس على أرض المعارض بمنطقة فيصل على مساحة 2000م ويضم منتجات 80 عارضاً لجميع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% بالإضافة إلى إنشاء 7 معارض أخرى لتغطى قطاعات المحافظة إلى جانب ذلك هناك 700 سيارة ثابتة ومتنقلة ومنفذ بيع تابعين لمديرية التموين والقوات المسلحة والشرطة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.
وناشد المحافظ المواطنين، بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار.
وأضاف راشد أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.
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