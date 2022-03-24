لمواجهة الفكر المتطرف.. الأوقاف تهدى جامعة سوهاج 60 كتابا من سلسلة «رؤية»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق، ووكيل وزارة الأوقاف بسوهاج الشيخ على طيفور، ومدير المساجد الشيخ عبدالرحمن اللاوى، ومدير الإرشاد الدينى بالمديرية الشيخ على خليل.

وأعرب رئيس جامعة سوهاج عن شكره لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ لاهتمامه بالإصدارات التى تهدف إلى مواجهة وتفتيت الأفكار المتشددة وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التى لها أثر بالغ فى تأخر البشرية والعودة إلى عصور الظلام، لافتا إلى أن هذه السلسلة يمكن أن تفيد طلاب الدراسات العليا فى إعداد الأبحاث العلمية؛ لنيل درجة الدكتوراة والماجستير والترقى لمناصب إدارية عليا، حيث سيتم إيداعها بكلية التربية بالجامعة؛ لإتاحتها أمام جميع الطلاب لاستعارتها والاستفادة من محتواها العلمى المستنير.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج الدكتور على طيفور أن مشروع سلسلة "رؤية" يعد من المشروعات الثقافية المهمة فى مجال الفكر المستنير التى تهدف إلى ترسيخ مبادئ الدين الإسلامى السمح، وتجنيب شباب الجامعات شر الفتن وتضييع الفرصة أمام المتاجرين بالدين الساعيين دوما إلى زعزعة العقائد الدينية الراسخة، موضحا أن المجموعة المهداة مطبوعة بأكثر من لغة منها 30 كتابا باللغة العربية، و10 كتب باللغة الإنجليزية، و10 كتب باللغة الفرنسية، إضافة إلى 10 كتب بعنوان "المسيرة الثقافية ومسيرة النقد".