/687856/38-قضية-إتجار-غير-مشروع-بالنقد-الأجنبى-حملات-متواصلة-للداخلية-لضبط-الجرائم-الإقتصادية

واصلت وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الإقتصادية التى تضر بالإقتصاد الوطني وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (38) قضية إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بقيمة مالية بلغت ما يقرب من (71.5) مليون جنيه حيث تمكنت من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من (7) مليون جنيه مصري كما تم ضبط ما يعادل (8) مليون جنيه عملات أجنبية مختلفة إضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة تعادل ما يقرب من (56.5) مليون جنيه

دوت الخليج

كما واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية و ضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (178) قضية تموينية بمضبوطات ما يقرب من (1439) طن مواد غذائية وغير غذائية.

فى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط ما يقرب من (108) طن سلع غذائية مختلفة و 13200 عبوة زيت طعام، وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط (3.700) طن دقيق مدعم، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من (564) طن، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لإسطوانات البوتاجاز تم ضبط ما يقرب من (740) طن غاز صب ، وفى مجال حجب مواد البناء تم ضبط ( 25 ) طن اسمنت.

«38 قضية إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى».. حملات متواصلة للداخلية لضبط الجرائم الإقتصادية

فى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وقد أسفر ذلك عن ضبط (عامل ، وشقيقه "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة #المنيا) ، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة - عدد من الطلقات - خزينة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى -2 هاتف محمول) كما ضبط بحوزة الثانى (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - هاتف محمول).