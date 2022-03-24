تعرف على مواعيد اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢ في رمضان

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مواعيد اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢.. حظت هذه الكلمات على نسب بحث عالية على محرك جوجل العالمي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتطلع المواطنين إلى معرفة مواعيد اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢ من اجل الاستعداد لها وقضاء الاجازات ، حيث يتزامن هذا الشهر مع قدوم شهر رمضان المبارك والتي تكثر فيه الاعمال الطيبة والفضائل الكريمة.

مواعيد اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢ في رمضان

مواعيد اجازات شهر ابريل ٢٠٢٢.. اعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن إجازات شهر أبريل ، والتي جاءت يوم واحد على الرغم من وجود مناسبتين رسميتين خلال هذا الشهر 2022 والتي تبلغ عدد الأيام التي تعطي فيها الدولة إجازات شهر أبريل ٢٠٢٢ يوما واحدا فقط، وهما عيد تحرير سيناء 2022، وعيد شم النسيم 2022.

٥ أبريل ٢٠٢٢

وووفق ما اعلنه الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن الاجازة ستكون يوم واحد يوافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٢، حيث يتزامن قدوم هذه المناسبتين في يوم واحد، في منتصف الاسبوع.

عيد تحرير سيناء 2022

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتو رمصطفى مدبولي قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم. عيد تحرير سيناء .. يوافق يوم 25 أبريل من كل عام، حيث يعد يوم هام بالنسبة لجموع المصريين نظرا لكونه اليوم الذي اعادت فيه الدولة المصرية أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

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استرداد أرض سيناء

وفي هذا اليوم تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا، والتي تم استردادها بعذ ذلك بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.

ومنذ ذلك اليوم اصبحت هذه الذكرى عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية.

عيد شم النسيم

يعد هذا اليوم عطلة وطنية مصرية بمناسبة بداية فصل الربيع، ويكون هذا اليوم في اليوم التالي لعيد الفصح المسيحي الشرقي، وذلك في الاخذ بعادات أكبر طائفة مسيحية في البلاد، القبطية الأرثوذكسية.