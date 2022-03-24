/687829/عضو-زراعة-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-زيادة-البنك-الزراعي-للفئات-التسليفية-يصب-فى-مصلحة-الفلاح

أشاد النائب عادل يونس، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بقرار البنك الزراعي المصري لزيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 %، يؤكد حرص الدولة على دعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة، خاصة بعد إرتفاع الأسعار تأثرا بالازمة الروسية الأوكرانية، مؤكد أنه يصب فى مصلحة الفلاح.

دوت الخليج

عضو زراعة البرلمان لـ دوت الخليج: زيادة البنك الزراعي للفئات التسليفية يصب فى مصلحة الفلاح

وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن زيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 %، جاء للتخفيف عن كاهل الفلاحين، ودعم صغار الزراعين، إضافة للتشجيع على زراعة مختلف المحاصيل لسد احتياجات السوق المحلية، وتحقيق الإكتفاء الذاتي خاصة بعد الازمة العاليم الراهنة .

وأوضح النائب عادل يونس، الفلاحين وصغار المزراعين هما المستفيد الأول من زيادةو الفئات التسليفية، لمساعدتهم على تحمل الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل وتكاليف الزراعة، بما يساهم فى استمراراهم في العمل والإنتاج وتنمية القطاع الزراعى ودعم الفلاح المصرى لتحسين مستوى معيشته.

يذكر أن البنك الزراعي المصري، برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس الإدارة، أعلن عن زيادة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية بنسبة 25 % لدعم ومساعدة صغار المزارعين لتحمل تكاليف الزراعة في مواجهة أي زيادة قد تطرأ على أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، أن هذه الإجراءات تأتي فى اطار دعم جهود الدولة لمواكبة المتغيرات الحالية على الصعيدين العالمي والمحلي، لتقليل الأثار الناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الزراعة وتقليل أثارها على صغار المزراعين.

وتابع علاء فاروق أن، سكان الريف المصري يمثلون أكثر من 60 % من الشعب المصري، لافتا إلى أن هذه الإجراءات الهدف منها العمل جنبا إلى جنب مع كل مؤسسات الدولة للمحافظة على أداء الإقتصاد المصري وتلبية إحتياجاته تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف عن كاهل المواطنين.