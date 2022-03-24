رسمياً.. السعودية تتأهل إلى كأس العالم 2022

تأهل منتخب السعودي إلي كأس العالم بقطر 2022، وذلك بعدا حقق الفوز على نظيره الصين في المباراة التي إقيمة اليوم الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأنتهت مباراة السعودية ضد الصين بنتيجة 2-3 لصالح الأخضر، حيث تأهل إلي كاس العالم بقطر، وذلك بعض النظر عن المباراة الأخيره.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب السعودي الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى واحده وخسر واحده، ويتصدر حايلاً المجموعة لرصيد 19 نقطة لفارق نقطة واحدة عن نظيره الياباني صاحب المركز الثاني، ويعتبر المنتخب السعودي أكتر المنتخابات مشاركة فى كأس العالم فى 6 مرات ‏اكثر منتخب عربي مشاركة في المونديال عبر التاريخ.

نتيجة مباراة السعودية وعمان

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة السعودية وعمان بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأخضر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

ويدين المنتخب السعودي بتجديده الفوز على جاره العُماني الذي خسر ذهاباً على أرضه بالنتيجة ذاتها، إلى فراس البريكان الذي سجل هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني في الدقيقة الـ 48، مانحا فريق المدرب الفرنسي هيرفيه رينار نقطته التاسعة عشرة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الياباني الفائز اليوم على ضيفه الصيني 2- صفر، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث برصيد14 نقطة بعد فوزها الكبير على فيتنام 4- صفر.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، على أن يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في يونيو المقبل.

وباتت مهمة عمان صاحب رصيد 7 نقاط، شاقة جداً في المنافسة على المركز الثالث بما أنها تتخلف حالياً بفارق 7 نقاط عن أستراليا بعد تلقيها الهزيمة الرابعة.

تشكيل منتخب عمان أمام السعودية:

حراسة المرمى:فايز الرشيدي.

الدفاع:فهمي دوربين، أرشد العلوي، أحمد الخميسي، محسن الغساني.

الوسط:عبد الله فواز، أمجد الحارثي، جميل اليحمدي، المنذر العلوي.

الهجوم:معتز صالح، حارب السعدي.