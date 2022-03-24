«صور»..وفد صحة النواب يتفقد مركز طب الأسرة بأرمنت الحيط بالأقصر 

/687847/صوروفد-صحة-النواب-يتفقد-مركز-طب-الأسرة-بأرمنت-الحيط-بالأقصر

تفقد وفد لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الخميس، مركز طب الأسرة بأرمنت الحيظ، بمحافظة الأقصر، إضافة إلى عقد لقاءات مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم..

دوت الخليج

وفد صحة النواب يتفقد مركز طب الاسرة ارمنت الحيط بالاقصر.

يذكر ان وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة الى محافظة الاقصر لمتابعه اعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل .

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر والوقوف علي اعمال تطوير بعض المستشفيات

وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني لمدة ٣ ايام حيث تفقد الوفد أمس مبني الهيئات الصحية، ومستشفى الكرنك بالأقصر و تفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما يقوم الوفد البرلماني اليوم بزيارة مستشفى حورس و مركز طب الأسرة بالقرنة - مرکز ارمنت ومستشفى ارمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري و مستشفى طيبه باسنا، مرکز - اسنا .

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنه اليوم خلال الزيارة بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز اسنا.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، والدكتور محمود حمدي، والنائب أحمد أبو الخير وكيل اللجنة، و الدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد والدكتور محمود عزب