/687846/الرئيس-السيسي-يجري-زيارة-تفقديـة-لمقـر-أكاديميـة-الشـرطة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم زيارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة".

دوت الخليج

الرئيس السيسي يجري زيارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرص سيادته على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل سيادته الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة، حيث ألقـى سـيادته كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

وقد اطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه سيادته لتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أداءهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنياً ومهارياً.

وقد قام الرئيس أيضاً بتفقد حمام السباحة الأوليمبي بالكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه سيادته إلى مجمع ميادين التدريب القتالي حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي، وشاهد سيادته من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضاً تقديمياً عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلاً عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة، ثم اختتم

الرئيس جولتـه بـالمجمع بمشاهدة بيـان تـدريب عملي للرماية، وتلى ذلك زيارة لنادي الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.

وقـد دار حـوار مفتـوح بين الرئيس والطلبـة حـول أبـرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك أخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.

وفي ختام الزيارة التفقدية توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى سيادته كلمة بهذه المناسبة متقدماً بالتهنئة والشكر لهـم على تقديم أبناءهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حمـاة أمـن مـصـر فـي المستقبل القريـب مـع زملاءهم من رجال القوات المسلحة البواسل.