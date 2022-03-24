/687844/إزالة-١٤-حالة-تعدى-على-أملاك-الدولة-ضمن-الموجة-19بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة استمرار حملات الازالة للتعديات على أملاك الدولة، وذلك في اطار المتابعة اليومية لأعمال حملات الموجة ال١٩ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة، حيث تم تنفيذ حملة اليوم أسفرت عن إزالة ١٤ حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة ١٧١٤ م٢ بمركز فارسكور تابعين لولاية حماية النيل .

دوت الخليج و أوضحت "المحافظ" أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الثالثة ٢٦٢ حالة بمناطق مختلفة وذلك بمساحة إجمالية ٢٠١٥٢ م٢. التعديات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الشعب وأكدت الدكتورة منال عوض ، أن المحافظة تتعامل وبكل حسم مع كافة صور التعديات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الشعب وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها فورًا.

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