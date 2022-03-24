/687842/محافظ-أسيوط-يوجه-بتكثيف-الحملات-على-الأسواق-لإحكام-الرقابة-قبل-شهر-رمضان

طالب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، قيادات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين والعمل علي توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة والتصدي لحجب أو احتكار السلع ومنع المغالاة في الأسعار في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم

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وأكد أن معارض أهلاً رمضان منتشرة في كافة أنحاء المحافظة حيث تم تنظيم ما يقرب من 16 معرضًا بخلاف المعارض الثابتة والمتحركة والشوادر ومنافذ البيع التابعة لمديريتي التموين والزراعة ووزارة الداخلية والقوات المسلحة لتوفير السلع التموينية الأساسية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

حملة للمرور على الأسواق بالاشتراك مع لجنة من التموين والصحة والطب

من جانبها قامت المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة بحملة للمرور على الأسواق بالاشتراك مع لجنة من التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك وسلامة الغذاء وشرطة المرافق وتم المرور على مركزي الفتح وأبنوب لمتابعة الشوادر ومعارض أهلا رمضان والمحلات للاطمئنان على توافر السلع الغذائية واللحوم وضبط الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح وتاريخ الصلاحية والذبح داخل المجازر وشهادات الصحة للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين .

رافقها خلال الجولة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونوابهم ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة. وأكدت السكرتير المساعد على استمرار هذه الحملات لمراقبة الأسواق ومنع أشكال التلاعب ومواجهة غلاء الأسعار والتأكد من توافر المنتجات الغذائية واللحوم ومتابعة أرصدة السلع وعدم وجود نقص بأي منها استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

16 معرضاً لأهلا رمضان على مستوى مراكز المحافظة

ولفتت إلى أن محافظ أسيوط يولي اهتماماً خاصاً بمعارض ومنافذ السلع حيث يوجد بمحافظة أسيوط 16 معرضاً لأهلا رمضان على مستوى مراكز المحافظة يشارك فيها عدد كبير من شركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية بخلاف منافذ البيع التابعة لمديريتي التموين والزراعة ووزارة الداخلية والقوات المسلحة لتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها بالأسواق الخارجية تخفيفاَ عن كاهل المواطنين.