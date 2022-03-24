ويضم وفد اللجنه النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، سيد سلطان عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله ابو السعد وكيلة اللجنه ، و مصطفي المختار امين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، ومحمد عبد الملك من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووفد من هيئة التنمية الصناعية برئاسة محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ،وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية.

مشروعات النواب تتفقد مستشفي المنطقة الصناعية لحل مشكلاتهم بمحافظة الغربية هذ ويقوم وفد لجنة المشروعات الصغيره والمتوسطه بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال رئيس اللجنة، قام بزيارة ميدانية لمحافظات الغربية والاسكندرية، والبحيرة، وذلك للوقوف على المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومدي دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما التقي الوفد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ومجموعة من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث سيتم منح تراخيص تقنين الأوضاع لعدد من المشروعات الصغيرة ،إضافة لحل المعوقات التي تقابل تفعيل القانون رقم 152لسنة 2020 . ويشارك فى الزيارة كلا من النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، والنائب سيد سلطان عضو اللجنة، والنواب رحاب موسي وغادة الضبع ومني عبد الله وطارق السيد وهاله أبو السعد وكيلة اللجنة، و مصطفي المختار أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروعات النواب تواصل جولاتها بتفقد منطقة «مرغم الصناعية» وبرج العرب بالأسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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