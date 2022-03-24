إصابة سيدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة بقنا

أصيبت سيدة، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، فى ترعة بالقرب من محور الشهيد باسم فكري، بمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

دوت الخليج

بداية الواقعة جاءت بتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بالقرب من محور الشهيد باسم فكري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإنقاذ النهرى والإطفاء برئاسة العميد هانى الأتربي، مدير الحماية المدنية، وإشراف النقيب أسامه حمدي، رئيس وحدة إطفاء قوص، وتم انتشال سيدة ونقلها إلى المستشفى، تم تحرير محضر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات .

إصابة مزارع بطلق ناري علي كوبري الفحيرة

كما أصيب مزارع بطلق ناري بقرية السمطا التابعة لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا، حيث تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا أخطار من الرائد محمد عمر الشريف رئيس مباحث دشنا يفيد بإصابة مزارع بطلق ناري علي كوبري الفحيرة وعلي الفور تم الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث تبين أن إصابة عبدالناصر عجوز أحمد ، 47 عاما وتم نقله لمستشفي قنا العام لتلقي العلاج اللازم، حرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة