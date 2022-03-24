إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق "سفاجا_قنا"

/687834/إصابة-14-شخصا-فى-حادث-انقلاب-ميكروباص-بطريق-سفاجاقنا

أصيب 14 شخصا، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "سفاجا_قنا" وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

دوت الخليج

بدأت الواقعة تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "سفاجا_قنا" وعلى انتقل عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام .

حادث تصادم سيارة كبود مع سيارة شرطة بمركز دشنا

في حين لقي شاب مصرعه، في حادث تصادم سيارة كبود مع سيارة شرطة بمركز دشنا شمالي قنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع سائق، في تصادم سيارة كبود كان يقودها، وسيارة شرطة بمركز دشنا شمالي قنا.

بينما أصيب مزارع بطلق ناري بقرية السمطا التابعة لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا، تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا أخطار من الرائد محمد عمر الشريف رئيس مباحث دشنا يفيد بإصابة مزارع بطلق ناري علي كوبري الفحيرة وعلي الفور تم الدفع بقوات الأمن وسيارات الإسعاف الي موقع الحادث تبين أن إصابة عبدالناصر عجوز أحمد ، 47 عاما وتم نقله لمستشفي قنا العام لتلقي العلاج اللازم، حرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة