/687831/محافظ-المنوفية-استعدادات-مكثفة-لتنفيذ-الحملة-القومية-للتطعيم-ضد-مرض-شلل-الأطفال

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، إستعداد المحافظة لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى من المقرر انطلاقها الأحد القادم 27 وحتى 30 مارس الجارى بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك ضمن الحملات التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً بهدف الحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال.

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وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للفرق الطبية والمتابعة اليومية لإنتظام سير العمل بالحملة بجميع المراكز والوحدات الصحية لتحقيق المستهدف منها حفاظا على الصحة العامة للأطفال.

الحملة القومية تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين

الحملة القومية تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من سن يوم وحتى 5 سنوات ، وسيتم تطعيم الأطفال بالطعم الفموى سابين وذلك من خلال تجهيز (1879) فرقة ثابتة ومتنقلة بجميع أنحاء المحافظة لتطعيم الأطفال من شقة إلى شقة من ٨ صباحاً وحتى ٥ مساءً لضمان تقديم الخدمة بشكل جيد.

التجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام حفاظا على صحة أبنائهم والمساهمة فى رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال، مؤكداً حرصه على متابعة أعمال الحملة بشكل يومي للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.