شيخ الأزهر: مضاعفة المنحة الشهريةلمستحقي الزكاة والصدقات

قرر الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، مضاعفة المنحة الشهرية التي تقدم لمستحقي الزكاة والصدقات وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ويأتي القرار في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات على مساندة الأسر الأكثر احتياجا من مستحقي الزكاة والصدقات لتدبير احتياجاتهم مع حلول شهر رمضان.
وبموجب قرار فضيلة الإمام الأكبر ستحصل الأسرة على ضعف المعونة الشهرية التي تصرفها من بيت الزكاة والصدقات.
ويستفيد من برنامج بيت الزكاة والصدقات للدعم النقدي حوالي نصف مليون شخص من مستحقي الزكاة والصدقات موزعين على كافة محافظات الجمهورية، ويتم تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي الشهري وفقا للقواعد والضوابط المحددة من قبل البيت.
ويعمل بيت الزكاة والصدقات على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية من خلال عدد من المشروعات منها الدعم النقدي للأسر الفقيرة، وكفالة الأيتام، وفك كرب الغارمين والغارمات، وتيسير زواج الفتيات الغير قادرات، وبناء بيوت الأسر الفقيرة، وإغاثة من تعرضوا للكوارث، وتوصيل مياه الشرب النظيفة لمنازل الفقراء.
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