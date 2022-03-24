عاجل- الرئيس السيسى يجرى زيارة لأكاديمية الشرطة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة كانوا فى استقبال الرئيس السيسى خلال زيارته.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتى فى إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، إذ استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة، وألقـى كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التى يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

واطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة فى شتى المجالات، والتى يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم توجه لتفقد ميدان التحدى والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أداءهم لتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة واجتياز بعض الموانع والتى أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذى وصلوا إليه بدنيا ومهاريا.



وتفقد الرئيس أيضا حمام السباحة الأوليمبى بالكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم توجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالى إذ يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكى، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضا تقديميا عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلا عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة، ثم اختتم الرئيس جولتـه بالمجمع بمشاهدة بيان تدريب عملى للرماية، وتلى ذلك زيارة سيادته لنادى الفروسية واستمع إلى شرح تفصيلى لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.

ودار حـوار مفتـوح بين الرئيس والطلبـة حـول أبـرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك أخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولى وتداعياتها على الاقتصاد المصرى، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.

وفى ختام الزيارة التفقدية توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد وألقى كلمة بهذه المناسبة متقدما بالتهنئة والشكر لهـم على تقديم أبناءهم للالتحاق بهيئة الشرطة، إذ يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حمـاة أمـن مـصـر فـى المستقبل القريـب مـع زملاءهم من رجال القوات المسلحة البواسل.