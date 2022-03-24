جدة - نرمين السيد - استقبلت العديد من محافظات الجمهورية شاحنات قوافل (وصل الخير) التى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" تمهيدا لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا، ضمن حملة "المليون كرتونة" والتى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.





وقد وصلت قوافل "وصل الخير" إلى محافظات الأقصر (مركز اسنا، مركز القرنة)، والبحيرة (مركز أبو المطامير، مركز كوم حمادة)، والمنيا (مركز ديرمواس)، وأسوان (مركز أسوان، مركز ادفو، ومركز كوم امبو، مركز نصر النوبة، مركز دراو)، بالإضافة إلى السويس، ودمياط، وقنا. ويأتى ذلك إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الاكثر احتياجا فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى اطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كل سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، يأتى ذلك بعد التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل - قوافل «حياة كريمة» تصل إلى 7 محافظات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.