التنظيم والإدارة ينتهى من تقييم المتقدمين لشغل وظائف وزارة الصحة

وقال الشيخ فى تصريحات اليوم الخميس، إن الجهاز كان قد قام بنشر الإعلان فى المسابقة المركزية يوم 31 يناير الماضى على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع البوابة أيضا فى الفترة من 6 فبراير حتى 2 مارس الجارى، وبلغ عدد المتقدمين 874 متقدما، توافرت الشروط المطلوبة فى 760 متقدما.
وأضاف رئيس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن المتقدمين خضعوا للتقييم للامتحان الذى شمل عدة محاور، تتعلق بالجدارات والقدرات، وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، والتحول الرقمى، والمعارف العامة، إلى جانب قياس التميز فى التخصص المطلوب.
وأوضح أن الجهاز ينفذ أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكترونى بدء من تقديم الطلب وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشرى، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف، وذلك إعمالا لما نص عليه الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.
جدير بالذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.
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