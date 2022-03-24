المدارس المجهزة.. تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى، يرصد "دوت الخليج" أبرز ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة. وأكد شوقى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن امتحانات الثانوية العامة، تجرى من لجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تيسير أداء الامتحان من "المدارس الخاصة" بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة رغم الاعتماد على الشبكات فى هذه الحالة ولكن نفعل ذلك من أجل امتحانات سنوات النقل وليس الثانوية العامة ولكى نحكم السيطرة على كل السيناريوهات.

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