/687833/الزمالك-ينظم-احتفالية-لتكريم-الأم-المثالية-مساء-اليوم

تقام اليوم الخميس، حفلة " الأم المثالية بنادي الزمالك، بحضور مرتضي منصور رئيس النادي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بالصالة المغطاة رقم واحد حفلا لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة احتفالات عيد الأم ويوم المرأة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن يحضر التكريم المستشار مرتضى منصور وأعضاء مجلس الإدارة لتسليم الأمهات المثاليات درع النادي وشهادات التقدير.

كارتيرون: كان نفسي أكمل مع الزمالك وناخد بطولة تانية

الجدير بالذكر أن كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك السابق، عن مدى حزنه من الرحيل عن أبناء ميت عقبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة بينه وبين مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور.

وقال كارتيرون: " تسجيل المكالمة "الفويس" اللي قلته جاء بسبب اندفاع مش أكتر".

وأضاف: "قبل الحديث مع موكلي عرفت وكنت خايف أن همشي من الزمالك".

وواصل: "الخسارة اللي حصلت في السابق محدش ليه دخل فيها من مجلس إدارة النادي الحالية".

وأردف: "مجلس الإدارة مكنش بيدخل في التشكيل، والنتائج السابقة والأخيرة للفريق بسبب تشكيل فني".

واختتم: "بشكر جماهير نادي الزمالك على الفترة دي، ولو في فرصة تانيه أن أرجع للزمالك مش هتأخر، وكان نفسي أكمل وأخد بطولة تانيه مع النادي".

تقديم شكوى مرتضى منصور

وأضاف: " أحنا جينا عمالين نسدد غرامات للفيفا، وانا مخسرتش قضية واحدة في الاتحاد الدولي، سمعتنا بقت وحشة هناك".

وأردف: " هنقدم شكوى ضد كارتيرون في الفيفا، لأنه بعت خطة هروبه لأمير مرتضى بالغلط، وهو مخلص مع فريق سعودي وهو على زمة نادي تاني ودا غير قانوني".