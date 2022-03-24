/687828/نجاح-عملية-علاج-انشطار-الشريان-الأورطي-بتقنية-TEVAR-بالاقصر

كشفت هيئة الرعاية الصحية، اليوم الخميس ، عن نجاح إجراء عملية علاج انشطار الشريان الاورطي الصدري والبطني بتقنية الدعامات المغطاه ، (TEVAR) بمستشفى طيبه التخصصى بإسنا جنوب الأقصر، وذلك لأول مرة بمستشفيات الهيئةالعامة للرعاية الصحية بالأقصر.

دوت الخليج

واكدت ادارة الرعاية الصحية بالأقصر، ان المريض «سبعين عاماً» حضرإلى المستشفى، وكان يعانى من انشطار بالشريان الأورطي الصدري والبطني وقصور بالدورة الدموية بشرايين الأمعاء وألم بالصدر حيث تم تجهيز المريض للعمليات باستخدام القسطرة التداخلية وتم علاج انشطار الشريان الأورطى الصدري والبطني باستخدام تقنيه الدعامات المغطاه «TEVAR».

قصور بالدورة الدموية ناتج عن ضيق بالشريان الأورطي

جاء ذلم بالتزامن مع إجراء عملية لمريضة عمرها 76 سنه تعانى من قصور بالدورة الدموية ناتج عن ضيق بالشريان الأورطي والشريان الحرقفي الأيمن و الأيسر وازرقاق بالأطراف وتم توسيع الشريان بالبالون واستخدام دعامات Bentley graft .

وأجرى القسطرة الفريق الطبي المكون من: الدكتور عثمان محمود أحمد، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية ورئيس قسم جراحة الأوعية بمستشفى طيبة التخصصي، الدكتور هشام السيد محمد، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية، الدكتور أشرف النجار، مدرس واستشاري جراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة نخبة متميزة من أخصائيين الأشعة والتمريض بالمستشفى، حيث خرج المرضى من المستشفى بحالة جيدة ثم للمتابعة بالعيادات الخارجية بالمستشفى.