/687827/الناتو-لن-نرسل-قواتنا-إلى-أوكرانيا-منعا-للتصعيد-وإمتداد-الصراع-للخارج

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ، خلال كلمته فى قمة حلف شمال الأطلسى ببروكسل اليوم الخميس، أن هذه القمة تعقد من أجل إدانة الهجوم الروسى الغير مبرر على الأراضى الأوكرانية.

تصريحات الأمين العام لحلف الناتو اليوم الخميس فى قمة حلف شمال الأطلسى ببروكسل

وأكد ستولتنبرغ على دعم الحلف لسيادة أوكرانيا وسلامتها ووحدة أراضيها، قائلا”نحن نحيي الشعب الأوكرانى والقوات الأوكرانية التى تحارب من اجل الحرية ومن أجل الحصول على حقوقها”.

وأضاف أن الحلف قدم الدعم والمساعدة لأوكرانيا بأنظمة دفاع جوى متطورة وصواريخ مضادة للدروع، مؤكدا على أن أعضاء حلف الناتو وحلفائه قدموا مساعدات مختلفة لكييف وسوف يقدمون المزيد من أجل سلامة أوكرانيا وأمن أوروبا.

واشار إلى أن المناقشات خلال انعقاد هذه القمة سوف تتضمن مناقشة جهود حلف الناتو لتعزيز دفاعات الدول الأعضاء فيه.

الأمين العام لحلف الناتو: لن نفرض منطقة حظر جوى فوق أوكرانيا لتفادى تصعيد الصراع وامتداده خارج اوكرانيا

واكد على أن الحلف لن يقوم بإرسال قواته الى أوكرانيا ولن نفرض منطقة حظر جوى فوق أوكرانيا، مؤكدا على أن هذه القرار يأتى فى اطار حرص الحلف على عدم تصعيد الصراع وإمتداده خارج الحدود الأوكرانية.

ولفت الى أن حلف الناتو سوف يقوم بنشر أربع مجموعات مقاتلة تكتيكية جديدة فى الجهة الشرقية من الحلف، مضيفا أن الحلف يتطلع إلى إعادة تشكيل الدفاعات الشرقية على خلفية الأزمة الأوكرانية ،موجها دعوة إلى دولة الصين من أجل تنديد الهجوم الروسى على الأراضى الأوكرانية

وحذر من استخدام الأسلحة الكيمائية داخل الأراضى الأوكرانية، مشددا على أن استخدام تلك الأسلحة سوف يغير طبيعة الصراع وسوف تكون النتائج كارثية ووخيمة.