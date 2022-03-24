/687826/تحت-شعار-صعيد-بلا-سرطان-انطلاق-فعاليات-المؤتمر-العلمي-السنوي-للأورام-بالأقصر

أطلقت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، مساء الأربعاء، أول فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للمستشفي، والذي يعقد فى الفترة من 23 حتى 25 مارس الجاري تحت شعار "صعيد بلا سرطان"، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الإجتماعي.

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حيث تم عقد أولى الجلسات حول أورام الجهاز الهضمى وتم التحدث خلالها بإستفاضة كبيرة كافة ما توصلت إليه الأبحاث العالمية والانواع وطرق المواجهة لأورام الجهاز الهضمى، كما تم عقد جلسة ثانية شملت محاضرة حول أورام المسالك والمثانة.

الصيدلية الإكلينيكية

بينما عقدت جلسات قيادات وفريق الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى، حيث أن الصيدلية الإكلينيكية تعتبر واحدة من أهم وأبرز الأقسام التي تساهم في تقديم الدعم لبقية عناصر المنظومة الصحية من أطباء وتمريض، ومن أبرز التخصصات الموجودة داخل الصيدلية الإكلنيكية بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، (صيدلي العيادات - صيدلي وحدة تحضير الأدوية الوريدية - صيدلي وحدة صرف الأدوية وتثقيف المرضى - صيدلى وحدة علاج اليوم الواحد - صيدلي وحدة العلاج الخارجي).

كما عقدت محاضرة حول التخدير وعلاج الألم، حيث يشارك فى فعاليات المؤتمر على مدار الأيام الثلاثة بمدينة الأقصر، كل من الدكتور هانى حسين مدير مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر، والدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور عماد شاش سكرتير عام المؤتمر، وقيادات وزارات الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى والتضامن الإجتماعى، وكذلك لفيف من كبار المحاضرين والأطباء المتخصصين فى مجال الأورام لتقديم عدد كبير من المحاضرات في تخصصات الأورام المختلفة.

إستعراض التقنيات العلاجية والتشخيصية

الدكتور هانى حسين مدير مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر، أكد أنه يتم خلال المؤتمر إستعراض التقنيات العلاجية والتشخيصية في تخصصات جراحة الأورام والأشعة العلاجية وأورام الأطفال والكبار، وأمراض الدم والصيدلة الإكلينيكية والبحث العلمي، كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في طرق التشخيص وعلاج الأورام السرطانية، كما سيتم عقد عدد من ورش العمل المختلفة قبل المؤتمر، وتدريب المحاضرين علي أحدث التقنيات المستخدمة في تشخيص وعلاج الاورام السرطانية المختلفة.

اهتمام مستشفي شفاء الاورمان بالجانب العلمي

وأضافمحمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام مستشفي شفاء الاورمان بالجانب العلمي وحرصها على معرفة كافة المستجدات المتعلقة فى مجال الاورام وكذلك الاستفادة من خبرات وتجارب المحاضرين وكبار أساتذة الاورام فى مصر والعالم مشيرا أن فعاليات المؤتمر ستتضمن اعتماد البرنامج العلمي للمؤتمر من المؤسسة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.