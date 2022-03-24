/687824/رسميا-طاقم-حكام-موزمبيقي-لإدارة-مواجهة-الزمالك-وساجرادا-الأنجولي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الكاف، عن تعيين طاقم تحكيم موزمبيقي لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا المقرر لها في السادسة مساء يوم الجمعة الأول من أبريل المقبل” في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصييل:

فيما يتكون طاقم التحكيم كل من، سيلسو ارميندو الفاكاو حكم ساحة، ويعاونه كل من أرسينيو مارينجولي مساعدا أول، وأوليفيو أدريانو سايمون مساعدا ثانيا، وأرتور أدريانو الفينار حكما رابعا.

تصريحات فيريرا

وقال فيريرا: الجهازي الفني للزمالك قوي ، وسنكون مجموعة عمل قوية للوصول إلى النجاح

وتابع:" فيريرا: أريدكم أن تثقوا في أنني موجود في الزمالك بكل فرحة وسعيد جدا بعودتي للنادي التي كنت سعيدا فيه من قبل".

وواصل:" ما يحدث في الزمالك يحدث في أي ناد في العالم، مهمتي هو أن أجعل اللاعبين أفضل، وأن أجعل الفريق أفضل.

وأختتم:"فيريرا:"علينا الاتحاد من أجل هدف واحد، وهو الفوز بالدوري والكأس والتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل:".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

الجدير بالذكر أن حقق فريق الوداد المغربي الفوز علي الزمالك بنتيجة 1/0،ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وختض الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.